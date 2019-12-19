Başakşehir'de kursiyerlere doğum günü sürprizi - Son Dakika
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Başakşehir'de kursiyerlere doğum günü sürprizi

6 saat önce

Başakşehir Belediyesi Şehit Savcı Selim Kiraz Bilgi Evi'nde bu yıl ilk kez engelli öğrenciler için dekoratif el sanatları kursu açıldı.

Başakşehir'de kursiyerlere doğum günü sürprizi, System.String[]

Başakşehir Belediyesi Şehit Savcı Selim Kiraz Bilgi Evi'nde bu yıl ilk kez engelli öğrenciler için dekoratif el sanatları kursu açıldı. Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu el sanatları kursiyerlerine verdiği söz tuttu. Başkan Kartoğlu, bilgi evindeki doğum gününe katılarak gençlere sürpriz yaptı.

Öğrenciler burada aldıkları eğitimle geri dönüşüm malzemelerinden çeşitli süs eşyaları üretme yeteneği kazandı. Kursu başarıyla sürdüren gençler, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nu ziyaret ederek el emeği göz nuru süs eşyalarını takdim etti.

GENÇLERLE BİRLİKTE MUMLARI ÜFLEDİ

Gençler, ziyarette kendileri için Başakşehir'de İyilik Zamanı (BİZ) gönüllülerince düzenlenecek doğum günü programına Başkan Kartoğlu'nu da davet etmişti. Bu özel gün için hem veliler hem de öğretmenler birbirinden lezzetli yiyecekler hazırladı. O sırada Başkan Kartoğlu'nun geldiğini gören öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Doğum gününü kutlayan kursiyerler Elanur Çakıcı, Ahu Yüksel ve İsmail Canbay, pastadaki mumları Başkan Kartoğlu ile üfledi.

ASKER SELAMIYLA KARŞILADI

Engelsiz kursiyerlerden Murathan Gül, doğum günü programına asker kamuflajıyla katıldı. Kendisine selam veren Başkan Kartoğlu'nu asker selamıyla karşıladı. Kartoğlu ve Murathan Gül, objektiflere Türk Bayrağı açarak poz verdi.

BAŞKAN KARTOĞLU'NDAN SOSYAL PROJE MÜJDESİ

Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu, programda yaptığı konuşmada engelliler için proje aşamasındaki bir çalışmadan bahsederek, "Başakşehir 'deki kapalı pazar ve spor alanlarında çeşitli sosyal faaliyetler düzenlenmesi için hazırladığımız projeyi hayata geçireceğiz" dedi.


Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:59 Kaynak: DHA
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