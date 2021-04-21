Başakşehir'de kuryenin ölümden kıl payı ile kurtulduğu anlar kamerada - Son Dakika

Başakşehir'de kuryenin ölümden kıl payı ile kurtulduğu anlar kamerada

İSTANBUL - Başakşehir'de sipariş teslim etmek için yola çıkan kurye ile bir otomobil çarpıştı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazar günü meydana geldi. Sipariş teslim etmek için yola çıkan kurye Ömer T., kullandığı motosiklet ile verilen adresteki sokağa döndüğü sırada karşı yönden gelen otomobili fark etti. Hemen manevra yapmak istedi ancak ön tekeri kayan motosiklet devrildi. Ömer T., yola savrulurken otomobil çarptığı motosikleti sürükledi. Kazada hafif yaralanan kurye Ömer T.'nin yardımına ise, vatandaşlar koştu. Park halindeki bir otomobilin de hasar gördüğü kaza, sokakta bulunan binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.