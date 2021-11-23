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Başakşehir'de kuyumcu soygunu: 7 kilogram altın çalıp kayıplara karıştılar - Son Dakika

Başakşehir'de kuyumcu soygunu: 7 kilogram altın çalıp kayıplara karıştılar

23.11.2021 17:46

Başakşehir'de kuyumcu soygunu: 7 kilogram altın çalıp kayıplara karıştılar Vatandaşlar kovaladı hırsızlar kaçmayı başardı Başakşehir'de gündüz vakti bir kuyumcuya giren 3 kişi, içerdeki kadını etkisiz hale getirerek 7 kilo altın çaldı.

Başakşehir'de kuyumcu soygunu: 7 kilogram altın çalıp kayıplara karıştılar

Vatandaşlar kovaladı hırsızlar kaçmayı başardı

İSTANBUL - Başakşehir'de gündüz vakti bir kuyumcuya giren 3 kişi, içerdeki kadını etkisiz hale getirerek 7 kilo altın çaldı. Altınları çaldıktan sonra kapıda bekleyen otomobil ile kaçmaya çalışan hırsızları caddeden geçen bir vatandaş koşarak yakalamaya çalıştı. Filmleri aratmayan kovalamaca güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilirken, polis her yerde kaçan 3 hırsızı arıyor.

Olay, sabah saatlerinde Başakşehir Kayaşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu dükkanını işleten çift sabah erken saatlerde dükkanlarını açtı. Dükkanı açtıktan sonra eşini rafları düzenlemek için dükkana bırakan ve kepenkleri yarım indirip toptancıya giden kişinin yokluğunu fırsat bilen hırsızlar kapıya bir araç ile yanaştı. Bir kişi otomobilde beklerken iki kişi silahlarla kuyumcu dükkanına girerek kadından tüm altınları almak istedi. Direnen kadını dükkan içerisinde bulunan kapalı alana kilitleyen hırsızlar dükkan içerisinde bulunan yaklaşık 7 kilo altını alarak kayıplara karıştı. Dükkanda hırsızlık yapıldığını fark eden vatandaşlar, dükkana doğru koşmaya başladı. Hırsızların kaçtığını fark eden bir kişi koşarak onları yakalamaya çalıştı o anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Filmleri aratmayan soygun olayında kimse yaralanmazken polis her yerde kaçan hırsızları aramaya başladı.

Önüne araba çıkınca yakalayacağız dedik ama olmadı

Olayların yaşandığı yerde esnaflık yapan ve hırsızları yakalamaya çalışan Abdurrahim Çelebi, "Biz sabah saatlerinde burada komşularımız ile muhabbet ediyorduk hem de çalışıyorduk olay bir anda oldu hanımefendi kapıyı açar açmaz onu içeriye alıp bir odaya kapatmışlar ve altınları almaya başlamışlar. Komşu bana koş dedi biz koşarak gittik araba kaçıyordu onu kovalamaya başladık karşısına araba çıkınca yakalayacağımızı düşündük ters yönden gidiyordu zaten ama yakalayamadık. Araba da 3 kişi vardı biz yardıma koştuk ama yetişemedik. 7 kilo altın çalmışlar işyerinden kadın tek başındaymış kocası piyasaya bakmak için kapalı çarşıya gitmiş kadını takip etmişler hemen saldırmışlar" dedi.

Başakşehir'de kuyumcu soygunu: 7 kilogram altın çalıp kayıplara karıştılar
Başakşehir'de kuyumcu soygunu: 7 kilogram altın çalıp kayıplara karıştılar
Başakşehir'de kuyumcu soygunu: 7 kilogram altın çalıp kayıplara karıştılar
Başakşehir'de kuyumcu soygunu: 7 kilogram altın çalıp kayıplara karıştılar
Başakşehir'de kuyumcu soygunu: 7 kilogram altın çalıp kayıplara karıştılar
Başakşehir'de kuyumcu soygunu: 7 kilogram altın çalıp kayıplara karıştılar

Başakşehir, Otomobil, Kuyumcu, Altın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir'de kuyumcu soygunu: 7 kilogram altın çalıp kayıplara karıştılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir'de kuyumcu soygunu: 7 kilogram altın çalıp kayıplara karıştılar - Son Dakika
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