Başakşehir'de Kuyumcuya Silahlı Soygun - Son Dakika
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Başakşehir'de Kuyumcuya Silahlı Soygun

Son Güncelleme: 13.08.2023 09:40

Başakşehir'de bir kuyumcuya gelen yüzleri kar maskeli ve ellerinde silah olan kişiler, sürünerek girdikleri kuyumcudan 1 milyon liralık altın çalarak kayıplara karıştı. Soygun anları güvenlik kamerasına yansırken, zanlılardan birinin kuyumcuya oynayarak gelmesi bu kadarına da pes dedirtti. Polis ekiplerinin zanlıları bulmak için çalışmaları sürüyor.

Başakşehir'de bir kuyumcuya gelen yüzleri kar maskeli ve ellerinde silah olan kişiler, sürünerek girdikleri kuyumcudan 1 milyon liralık altın çalarak kayıplara karıştı. Soygun anları güvenlik kamerasına yansırken, zanlılardan birinin kuyumcuya oynayarak gelmesi bu kadarına da pes dedirtti.
Olay, 10 Ağustos'ta Başakşehir Başak Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı bir yatırımcının iş yerine sabah saat 05.00 sıralarında otomobille gelen zanlılar, kuyumcuda bulunan değeri 1 milyon TL olan ziynet eşyalarını çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir otomobille kuyumcunun önüne gelen kar maskeli ve silahlı zanlılardan birinin oynayarak kuyumcuya yönelmesi ise bu kadarına da pes dedirtti. Zanlılar, kuyumcunun kepengini kırdıktan sonra sürünerek içeri girip, dolaplarda bulunan ürünleri beraberinde getirdikleri çuvallara doldurarak oradan uzaklaştı.
Polis ekiplerinin zanlıları bulmak için çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Başakşehir'de Kuyumcuya Silahlı Soygun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir'de Kuyumcuya Silahlı Soygun - Son Dakika
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