Başakşehir'de kuyuya düşen inek kurtarıldı - Son Dakika

Başakşehir'de kuyuya düşen inek kurtarıldı

Başakşehir'de yaklaşık 10 metrelik kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Başakşehir'de yaklaşık 10 metrelik kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi. Alınan bilgiye göre, Şahintepe Mahallesi'ndeki otluk alanda otlayan bir inek, define için kazıldığı öne sürülen kuyuya düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu inek bulunduğu yerden çıkarıldı. Sahibine teslim edilen ineğin, veterinere götürüleceği öğrenildi.

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