Başakşehir'de LGS öncesi okullar dezenfekte edildi - Son Dakika

Başakşehir Belediyesi, 6 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde ilçe gelenindeki 55 okulda dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı. Öğrencilerin sağlığı için 563 sınıf ve ortak kullanım alanı, insan sağlığına zararı olmayan ürünlerle dezenfekte edildi.

Başakşehir Belediyesi, hafta sonu gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde, öğrencilerin sınava gireceği okullarda Kovid-19 başta olmak üzere tüm hastalıklara karşı dezenfeksiyon çalışması yaptı. İlçe genelinde 55 okulda, 563 sınav salonunda öğrenciler ve görevli öğretmenler için hijyenik bir ortam sağlandı.

İnsan sağlığına zararsız ürünler kullanıldı

Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, özel tulumlarını giyerek insan sağlığına zararsız alkollü dezenfektanlarla sıralardan oyun gruplarına, tuvalet ve camlardan duvarlara kadar öğrencilerin kullanacağı tüm alanları dezenfekte etti. - İSTANBUL