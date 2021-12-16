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Başakşehir'de Living Lab İnovasyon yarışmasının ödül töreni yapıldı - Son Dakika

Başakşehir'de Living Lab İnovasyon yarışmasının ödül töreni yapıldı

16.12.2021 15:40

Başakşehir'de Living Lab İnovasyon yarışmasının ödül töreni yapıldı Başkan Kartoğlu: "5g denemelerine başlayacağız" Başakşehir Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Living Lab inovasyon yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Başakşehir'de Living Lab İnovasyon yarışmasının ödül töreni yapıldı

Başkan Kartoğlu: "5g denemelerine başlayacağız"

İSTANBUL - Başakşehir Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Living Lab inovasyon yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "İlçemizde 5G denemelerine başlayacağız" dedi.

Başakşehir Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Living Lab inovasyon yarışması için Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde ödül töreni düzenlendi. Yoğun katılımla düzenlenen 8. Başakşehir İnovasyon Yarışması'nın ödül törenine Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun yanı sıra BTK Kurulu Üyesi Orhan Öge, siyasi parti ilçe başkanları ve çok sayıda Başakşehirli katıldı.

Ödül töreninde ilk olarak, ortaokul öğrencileri, lise öğrencileri, üniversite öğrencileri, öğretmen ve öğretim görevlileri ile özel kategori olmak üzere 5 farklı kategoride yarışan 697 proje arasından finale kalan 30 projenin tanıtımı yapıldı. Finale kalan projelerin tanıtımının yapılmasının ardından ödüle layık görülen 15 projenin sahiplerine ödülleri takdim edildi.

Törende konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Living Lab Türkiye'ye Başakşehir Belediyesinin öncülüğünde gelen bir hayal projesi olduğunu söyledi.

Gençler için çok büyük bir hayal olduğunu ifade eden Kartoğlu şöyle konuştu; "Living Lab Türkiye'ye Başakşehir Belediyesinin öncülüğüyle gelmiş bir hayal projesidir. O hayal artık gerçekleşti ve 10 yılını tamamladı. Bu hayal gençlerimiz için çok büyük bir hayal. Ben kendimi genç bir başkan olarak tanımlıyorum. Hatta bunun için de Cumhurbaşkanı'mızdan gençlik ödülü aldım. Bize bu ödülü verirken buradaki olan sonuçların aslında neticesiydi. Gençlerimiz için o kadar çok fırsatlar ürettik ki bunların hepsi sizler için. Biz hep ülke olarak bizim çocuklarımız neden yurtdışına gitsin diye konuşuyoruz. Bizim çocuklarımız eğer ülkesinde fırsatlar yakalarsa ki biz o fırsatları fazlasıyla veriyoruz, o zaman onların yurtdışına gitmesine gerek kalmayacak. Teknoloji Merkezi'nin uygulamaları da şehirde artık bire bir hissedilir oldu. Bu sayılan projelere yenileri de eklenecek" diye konuştu.

"Başakşehir'de 5G denemelerine başlayacağız"

Başakşehir Living Lab'de 5G denemelerine başlayacaklarını belirten Başkan Kartoğlu şunları kaydetti; "5G için ilçemizde denemelere başlayacağız. Livig Lab ile başlayan o hayalin sonucu 697 proje 59 şehirden katılımla burada sunum yapacak. Burada arkadaşlar ödül almayabilir ya da istediği sonuca ulaşamayabilir, bunların önemi yok. Biz bu denemelerimizi devam ettirelim. Hayallerimizin peşinden koşalım. Bu hayallerine ulaşmış kardeşlerimize de şunu söylemek istiyorum ben yatırımcı konusunda da sizlere her türlü desteği vereceğime eğitimle inovasyonun geliştirilmesi noktasında her türlü katkı sağlayacağımı da buradan sizlere söylemek istiyorum " dedi.

Başakşehir'de Living Lab İnovasyon yarışmasının ödül töreni yapıldı
Başakşehir'de Living Lab İnovasyon yarışmasının ödül töreni yapıldı
Başakşehir'de Living Lab İnovasyon yarışmasının ödül töreni yapıldı
Başakşehir'de Living Lab İnovasyon yarışmasının ödül töreni yapıldı

Başakşehir Belediyesi, Yasin Kartoğlu, Başakşehir, 5G, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başakşehir'de Living Lab İnovasyon yarışmasının ödül töreni yapıldı - Son Dakika


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