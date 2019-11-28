Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de maçı 12 bin 233 izledi
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Başakşehir'de maçı 12 bin 233 izledi

6 saat önce

Medipol Başakşehir ile Roma arasında oynanan karşılaşmayı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda toplam 12 bin 233 seyirci izledi.

Başakşehir'de maçı 12 bin 233 izledi, System.String[]

Medipol Başakşehir ile Roma arasında oynanan karşılaşmayı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda toplam 12 bin 233 seyirci izledi.


UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. maçında Medipol Başakşehir, sahasında İtalyan temsilcisi Roma ile karşılaştı. Mücadeleye taraftarların ilgisi diğer maçlarına göre yüksekti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakayı toplam 12 bin 223 seyirci izledi. Roma taraftarları da deplasman tribününde 495 kişi ile yer aldı. - İSTANBUL

Başakşehir, Avrupa, Roma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:55 Kaynak: İHA
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