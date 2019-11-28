Son Dakika › Spor › Başakşehir'de maçı 12 bin 233 izledi - Son Dakika Spor
Başakşehir'de maçı 12 bin 233 izledi
6 saat önce
Medipol Başakşehir ile Roma arasında oynanan karşılaşmayı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda toplam 12 bin 233 seyirci izledi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:55 Kaynak: İHA
Medipol Başakşehir ile Roma arasında oynanan karşılaşmayı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda toplam 12 bin 233 seyirci izledi.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. maçında Medipol Başakşehir, sahasında İtalyan temsilcisi Roma ile karşılaştı. Mücadeleye taraftarların ilgisi diğer maçlarına göre yüksekti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakayı toplam 12 bin 223 seyirci izledi. Roma taraftarları da deplasman tribününde 495 kişi ile yer aldı. - İSTANBUL
Medipol Başakşehir, Roma'ya 3-0 yenildi! Beşiktaş'ta Victor Ruiz ilk yarıyı kapattı Medipol Başakşehir gruptan nasıl çıkar? İşte yanıtı Başakşehir, Avrupa'da 3 maç sonra yenildi