BAŞAKŞEHİR'DE MAGANDALARIN VURDUĞU SOKAK KÖPEĞİ ÖLDÜ - Son Dakika

Başakşehir'de otomobille giden magandaların açtığı ateş sonucu yaralanan köpek öldü. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Site sakini Seyit Kılıç olay anını anlatarak, "Bence rastgele açılan bir ateş değil" dedi.

MERMİ KÖPEĞE İSABET ETTİ

Olay dün akşam saatlerinde Başakşehir Kayabaşı Mahallesi 12. Etap'ta meydana geldi. Beyaz otomobil içinde bulunan üç kişiden ikisi otomobilin camlarını açarak boş araziye doğru 4-5 el ateş etti. Mermilerden biri, köpeğe isabet ederken magandalar olay yerinden uzaklaştı. Yaralı köpek sürünerek bir sitenin önüne kadar geldi. Olayı gören site sakinleri hemen dışarı çıkarak köpeğe ilk yardım yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve Başakşehir Belediyesi'ne bağlı veteriner ekipleri sevk edildi.

"BENCE RASTGELE AÇILAN BİR ATEŞ DEĞİL" Olay anına tanık olan site sakinlerinden Seyit Kılıç, "Yukarıdan aşağı doğru beyaz bir araç geldi. Oturan insanlara mı sıktı, hayvanlara mı sıktı bilmiyorum. Kurşun direkt hayvana geldi. Ben de o sırada penceredeydim, koşarak aşağı indim. Yukarıdan eşim bez attı, köpeğin vurulan kalça kısmına tampon yaptık. Bence rastgele açılan bir ateş değil" dedi. Vurulan sokak köpeği ve mahallede bulunan diğer hayvanları 10 yıldır beslediğini ifade eden hayvansever Gülhan Bideci de hemen ambulansı aradıklarını söyledi.

YARALI KÖPEK İÇİN SERUM VE İLAÇ TEDAVİSİ BAŞLATILDI Site sakinleri tarafından ilk yardımı olay yerinde yapılan yaralı köpek Başakşehir Belediyesi ekipleri tarafından hayvan ambulansına alınarak tedavi için Başakşehir Belediyesi Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. İç kanaması bulunan ve ciddi miktarda kan kaybettiği tespit edilen yaralı köpek için serum ve ilaç tedavisi başlatıldı. Ameliyata alınan köpek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

2 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİBaşakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Kayaşehir Polis Merkezi ekipleri de olayın ardından yaptıkları çalışma sonucu iki şüpheliyi tespit etti. Gözaltına alınan Burak G. adliyeye sevk edilirken, Zekeriya E. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü: ----------------------Vatandaşların köpeğe ilk yardımı -Köpeğin ambulansa alınması-Vatandaş röportajları-Köpeğin tedavi edilmesi-Şüphelilerin karakol çıkışı-Genel ve detaylar

- İstanbul