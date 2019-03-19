Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Marketten Hırsızlık

Başakşehir'de Marketten Hırsızlık

1 saat önce

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHABaşakşehir'de bir markete gelen yüzleri maskeli 4 kişi, iş yerinin kapı kilidini kırıp, kasadan bir miktar nakit para ve sigara çalarak kayıplara karıştı.

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Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Başakşehir'de bir markete gelen yüzleri maskeli 4 kişi, iş yerinin kapı kilidini kırıp, kasadan bir miktar nakit para ve sigara çalarak kayıplara karıştı. 

Başakşehir Mahallesi'nde dün gece saat 03.15 sıralarında Cihangir Sokak'ta bulunan bir markete plakası alınamayan bir araçla gelen yüzleri maskeli 4 kişi, önce iş yerine ait güvenlik kamerasının yönünü değiştirdi sonra da kapı kilidini kırarak içeri girdi. Şüpheliler, kasadaki paraları aldı. Market raflarında bulunan sigaraları da tek tek toplayan şüpheliler geldikleri araca binerek, kaçtı. Şüphelilerin içeriye girdiğini gören yandaki sitenin güvenlik görevlisi, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, marketin içinde olay yeri çalışması yaparak, parmak izi aradı. Markete ait güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alınırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın meydana geldiği yer

-Market görevlisi ile röp

-Polisin olay yeri çalışması

-Kırılan kapı kilidinin görüntüsü

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:20 Kaynak: DHA

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