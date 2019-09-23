Başakşehir'de marketten hırsızlık

Başakşehir'de bir marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Eylül'de Ziya Gökalp Mahallesi Başkomutan Caddesi üzerinde bulunan bir marketten bin lira değerinde gıda ve temizlik maddesi çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis yaptığı çalışmanın ardından Tahtakale Mahallesi Yoluç Caddesi üzerinde şüpheli B.K. ile yaşı küçük şüpheli Ö.O. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.