Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Mert Günok ve Mahmut Tekdemir ile yola devam
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Başakşehir'de Mert Günok ve Mahmut Tekdemir ile yola devam

1 saat önce

Medipol Başakşehir Kulübü, takımın deneyimli futbolcuları Mert Günok ve Mahmut Tekdemir ile sözleşme yenilendiğini açıkladı.

Başakşehir'de Mert Günok ve Mahmut Tekdemir ile yola devam, System.String[]
Medipol Başakşehir Kulübü, takımın deneyimli futbolcuları Mert Günok ve Mahmut Tekdemir ile sözleşme yenilendiğini açıkladı.
İsimleri uzun bir süredir başka kulüplerle anılan Mahmut Tekdemir ve Mert Günok, Medipol Başakşehir'de kaldı. Başakşehir Kulübü, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla Mert Günok ile 4, Mahmut Tekdemir ile ise 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Medipol Başakşehir'in hazırladığı video


Mahmut Tekdemir, Mert Günok, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:20 Kaynak: DHA
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