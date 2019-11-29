Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de metro inşaatında göçük: 1 işçi öldü (1)
Son Dakika Güncel Başakşehir'de metro inşaatında göçük: 1 işçi öldü (1) - Son Dakika

Başakşehir'de metro inşaatında göçük: 1 işçi öldü (1)

6 saat önce

BAŞAKŞEHİR'de metro inşaatı sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi öldü.

Başakşehir'de metro inşaatında göçük: 1 işçi öldü (1), System.String[]
BAŞAKŞEHİR'de metro inşaatı sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi öldü. Olaya ilişkin çalışmalar sürüyor.

Olay, saat 19.30 sıralarında Başakşehir'de şehir hastanesi inşaatının yakınındaki metro inşaatı tünel çalışması sırasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre çalışma sırasında meydana gelen göçük altında kalan işçi 49 yaşındaki Ahmet Yavuz hayatını kaybetti. Olaya ilişkin çalışmalar sürüyor.


- İstanbul
Başakşehir, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:52 Kaynak: DHA
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Başakşehir'de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü
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