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Başakşehir'de metro inşaatında göçük: 1 işçi öldü (1)
6 saat önce
BAŞAKŞEHİR'de metro inşaatı sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi öldü.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:52 Kaynak: DHA
BAŞAKŞEHİR'de metro inşaatı sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi öldü. Olaya ilişkin çalışmalar sürüyor.
Olay, saat 19.30 sıralarında Başakşehir'de şehir hastanesi inşaatının yakınındaki metro inşaatı tünel çalışması sırasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre çalışma sırasında meydana gelen göçük altında kalan işçi 49 yaşındaki Ahmet Yavuz hayatını kaybetti. Olaya ilişkin çalışmalar sürüyor.
- İstanbul
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