Son Dakika Haberleri: BAŞAKŞEHİR'DE METRO İNŞAATINDA GÖÇÜK: 1 İŞÇİ ÖLDÜ (2)
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BAŞAKŞEHİR'DE METRO İNŞAATINDA GÖÇÜK: 1 İŞÇİ ÖLDÜ (2)

6 saat önce

Yılmaz OKUR / İSTANBUL DHABaşakşehir'de metro inşaatı sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi öldü.

BAŞAKŞEHİR'DE METRO İNŞAATINDA GÖÇÜK: 1 İŞÇİ ÖLDÜ (2), System.String[]

Yılmaz OKUR/ İSTANBUL DHA

Başakşehir'de metro inşaatı sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi öldü.

Olay, saat 17.30 sıralarında Başakşehir'de şehir hastanesi inşaatının yakınındaki metro inşaatı tünel çalışması sırasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; çalışma sırasında meydana gelen göçüğü fark eden işçiler, dışarı kaçmaya başladı. Bu sırada tünelin üst kısmından kopan bir kaya parçası 49 yaşındaki işçi Ahmet Yavuz'un başına düştü. Diğer işçiler yaralanan işçiyi kendi imkanlarıyla Başakşehir Devlet hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Ahmet Yavuz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor

Görüntü Dökümü:

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-Göçüğün yaşandığı şantiyeden görüntü

-İşçilerin hastane bahçesinde bekleyişi

Genel ve detay görüntüler


Başakşehir, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:47 Kaynak: DHA
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Başakşehir'de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü
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