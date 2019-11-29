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Başakşehir'de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü

6 saat önce

Başakşehir'de metro şantiyesinde yaşanan göçük sonrasında üzerine kaya parçaları düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Başakşehir'de metro şantiyesinde yaşanan göçük sonrasında üzerine kaya parçaları düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Başakşehir'de metro şantiyesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, metro şantiyesindeki çalışmalar sırasında yaşanan göçükte Ahmet Yavuz isimli işçinin üzerine kaya parçaları düştü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve arkadaşları tarafından göçük altından çıkarılan yaralı işçi Başakşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçi Yavuz hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

(Volkan Kayalar - Vedat Bayraktar/İHA)

Başakşehir'de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü

Başakşehir, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:30 Kaynak: İHA
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Başakşehir'de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü
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