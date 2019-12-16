BAŞAKŞEHİR'DE MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAŞAKŞEHİR'DE MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'DE MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI

6 saat önce

Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHABaşakşehir'de, henüz belirlenemeyen nedenle bir minibüs alev alev yandı.

BAŞAKŞEHİR'DE MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI, System.String[]

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

Başakşehir'de, henüz belirlenemeyen nedenle bir minibüs alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangın, bu akşam Başakşehir 5.Etap'ta bir minibüste çıktı. Seyir halindeki minibüs sürücüsü, motor kısmından dumanların çıktığını fark ettiği aracını durdurdu. Sürücü, yardım istediği çevredeki esnaf ile birlikte kovalarla yangını söndürmeye çalıştı. Ancak alevler bir anda yükselerek minibüsü sardı. Bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonucu minibüs kullanılamaz hale geldi.


Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:29 Kaynak: DHA
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