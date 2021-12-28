BAŞAKŞEHİR'DE MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR' de gece saatlerinde seyir halindeki bir minibüsün motor kısmında yangın çıktı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başakşehir Kayaşehir Masko Sanayi Sitesi yolunda seyir halindeki minibüsün motor kısmında yangın çıktı. Minibüs sürücü hemen araçtan inerken, itfiaye ekiplerine haber verdi. O anla bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek alevleri söndürdü.