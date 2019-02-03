Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Mobilya Mağazasında Yangın (2)

Başakşehir'de Mobilya Mağazasında Yangın (2)

54 dakika önce

BAŞAKŞEHİR Behçeşehir Mobilyacılar sitesinde bulunan bir mobilya mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Başakşehir'de Mobilya Mağazasında Yangın (2), System.String[]
BAŞAKŞEHİR Behçeşehir Mobilyacılar sitesinde bulunan bir mobilya mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında, Bahçeşehir Mobilyacılar sitesi içerisinde bulunan bir mobilya mağazasında çıktı. Mağazadan dumanların yükseldiğini gören çevredeki esnaf, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çok fazla büyümeden yangına müdahale ederek söndürdü. Mağazada kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.  Yangın sonucu mağazada hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması sürüyor.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:28 Kaynak: DHA

İtfaiye, Murat Erat, Güncel
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