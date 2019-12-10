Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Mönchengladbach hazırlıkları başladı
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Başakşehir'de Mönchengladbach hazırlıkları başladı

6 saat önce

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Başakşehir'de Mönchengladbach hazırlıkları başladı, System.String[]

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Fatih Terim Stadyumu'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.


Turuncu-lacivertliler, Borussia Mönchengladbach maçı için yarın sabah saatlerinde Almanya'ya hareket edecek. Yerel saatle saat 17.45'te gerçekleştirilecek basın toplantısının ardından 18.15'te yapılacak son antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak. - İSTANBUL

Borussia Mönchengladbach, Başakşehir, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:00 Kaynak: İHA
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