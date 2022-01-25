Başakşehir'de motor kısmında yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Başakşehir'de motoru alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Plevne Caddesi'nde park halindeki bir otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Bu arada, belediyeye ait kar küreme aracının da yangın çıkan araca müdahale ettiği anlar vatandaşın kamerasına yansıdı.