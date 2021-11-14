Üye Girişi
Başakşehir'de motosikletli gasp dehşeti kamerada - Son Dakika

Başakşehir'de motosikletli gasp dehşeti kamerada

14.11.2021 10:43
Başakşehir'de motosikletli gasp dehşeti kamerada

Ali AKSOYER / BAŞAKŞEHİR'de iş insanı H.C.'nin (49) kullandığı minibüsü "Bize çarptın" diyerek durduran motosikletli iki şüpheli, tabancayla ateş ederek içinde yaklaşık 800 bin lira değerinde döviz ve Türk parası ile 1 milyon 500 bin lira değerinde çek bulunan çantayı alarak kaçtı.

Ali AKSOYER/ BAŞAKŞEHİR'de iş insanı H.C.'nin (49) kullandığı minibüsü "Bize çarptın" diyerek durduran motosikletli iki şüpheli, tabancayla ateş ederek içinde yaklaşık 800 bin lira değerinde döviz ve Türk parası ile 1 milyon 500 bin lira değerinde çek bulunan çantayı alarak kaçtı. Bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen olaydan sonra alarma geçen polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte olayda kullandıkları motosiklette ele geçirildi.

MAĞDUR GASP OLAYINI ANLATTI

Başakşehir, Ziya Gökalp mahallesi, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde 15 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen olayda polise başvuran ayakkabı imalat işiyle uğrayan H.C., motosikletli iki kişinin minibüsünün ön koltuğunda bulunan içinde para ve çekler bulunan çantanın gasp edildiğini söyledi. Mağdur H.C. ifadesinde "Minibüsümle seyir halindeyken aracın arkasından bir ses geldi. Yavaşlayınca motosikletle bulunan iki kişi yanıma yaklaşıp "Ayağıma çarptın. Polis çağıralım" diye bağırdı. Bu sırada aracın sol tarafından ateş edildi. Aracımın camı kırıldı. Motosiklet aracımın önüne kesince durdum. Bir kişi minibüsün içine binerek silah tehdidi ile ön sağ koltukta bulunan çantayı alıp kaçtı. Çantanın içinde 45 bin dolar, 23 bin EURO, 35 bin lira ve 1 milyon 500 liralık çekler vardı." dedi.

SOYGUN ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis soygun anının bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde motosikletli gaspçıların kaçtıkları yön tespit edildi. Yapılan inceleme sonucu önce motosikletin plakası ardından şüphelilerin kimlikleri .belirlendi.  Polis düzenlediği operasyonda şüpheli Ali A.(23), Mahmoud A.(19) ile motosikletin ruhsat sahibi  A.Ü.(28) gözaltına alındı.

Gasp Büro Amirliğinde sorguya alınan şüphelilerin daha önceden de polise geliş kayıtları olduğu tespit edildi. Yapılan soruşturmada şüphelilerin işadamını iş yerinden çıktıktan sonra takip ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin işadamını takip ettikleri anları gösteren güvenlik kamera kayıtları bulundu. Ayrıca şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda olayda kullandıkları motosiklet kaskı ve kıyafetlerle olayda kullanılan motosiklet ele geçirildi.Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Motosikletli gaspçılar Ali A. ile Mahmoud A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda kullanılan motosikletin ruhsat sahibi öğrenilen A.Ü. ise serbest bırakıldı

Başakşehir'de motosikletli gasp dehşeti kamerada
Başakşehir'de motosikletli gasp dehşeti kamerada
Başakşehir'de motosikletli gasp dehşeti kamerada
Başakşehir'de motosikletli gasp dehşeti kamerada
Başakşehir'de motosikletli gasp dehşeti kamerada
Başakşehir'de motosikletli gasp dehşeti kamerada
Başakşehir'de motosikletli gasp dehşeti kamerada
Başakşehir'de motosikletli gasp dehşeti kamerada
Başakşehir'de motosikletli gasp dehşeti kamerada
Başakşehir'de motosikletli gasp dehşeti kamerada
Başakşehir'de motosikletli gasp dehşeti kamerada
Başakşehir'de motosikletli gasp dehşeti kamerada

Başakşehir, Döviz, Silah, Gasp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başakşehir'de motosikletli gasp dehşeti kamerada - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yürekleri ağza getiren kaza! Askeri araç devrildi, 5 askerimiz yaralandı 10:03 Yürekleri ağza getiren kaza! Askeri araç devrildi, 5 askerimiz yaralandı Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı 09:54 Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Fransa'da okul kapattıran korona mutasyonu! B.1.640 kod adlı varyantın Afrika'dan geldiği sanılıyor 09:29 Fransa'da okul kapattıran korona mutasyonu! B.1.640 kod adlı varyantın Afrika'dan geldiği sanılıyor
Cemil Çiçek'ten çok net 50+1 çağrısı: İleride üstesinden gelinemeyecek sorunlar yaratır 08:36 Cemil Çiçek'ten çok net 50+1 çağrısı: İleride üstesinden gelinemeyecek sorunlar yaratır PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü 07:27 PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü Bir aile yok oldu! Bunalımdaki genç, annesini ve emekli astsubay babasını tabancayla vurup intihar etti 02:42 Bir aile yok oldu! Bunalımdaki genç, annesini ve emekli astsubay babasını tabancayla vurup intihar etti
Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi 22:52 Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi Üsküdar'da bir taksici aracına almadığı gazeteciye tehditler savurdu: Senin kafana sıkarım 19:48 Üsküdar'da bir taksici aracına almadığı gazeteciye tehditler savurdu: Senin kafana sıkarım

Son Dakika Haberleri
15:17 Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş
15:10 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı
14:53 CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti
14:52 Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı
14:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor         
10:25
Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü         
09:55
Tüm Türkiye Rıdvan Yılmaz'ı konuşuyor! İnanılmaz performansıyla mest etti Tüm Türkiye Rıdvan Yılmaz'ı konuşuyor! İnanılmaz performansıyla mest etti         
09:49
Yoğun sis, kaza getirdi! Yoldan çıkan otomobil 10 takla attı: 4 yaralı Yoğun sis, kaza getirdi! Yoldan çıkan otomobil 10 takla attı: 4 yaralı         
09:25
Olmaz denilen oluyor! Türkiye'nin Dünya Kupası'na direkt katılması artık mucize değil Olmaz denilen oluyor! Türkiye'nin Dünya Kupası'na direkt katılması artık mucize değil         
07:28
Cumhurbaşkanı adayı nasıl olmalı? Parlamenter sistem için bir araya gelen 6 parti iki kriteri belirledi Cumhurbaşkanı adayı nasıl olmalı? Parlamenter sistem için bir araya gelen 6 parti iki kriteri belirledi         
07:25
Arka Sokaklar'ın Zeliha'sı Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisine katıldı Arka Sokaklar'ın Zeliha'sı Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisine katıldı         
00:19
Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı         
22:11
Hadise'nin yeğeni ile birlikte paylaştığı fotoğrafa sevgilisi Mehmet Dinçerler'den olay yorum Hadise'nin yeğeni ile birlikte paylaştığı fotoğrafa sevgilisi Mehmet Dinçerler'den olay yorum         
15:30
Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş         
15:17
Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş         
15:10
İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı         
15:00
Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin         
14:04
Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı         
13:11
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama         
10:53
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2021 10:49:36. #1.13#
SON DAKİKA: Başakşehir'de motosikletli gasp dehşeti kamerada - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement