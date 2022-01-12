Üye Girişi
BAŞAKŞEHİR'DE MOTOSİKLETLİ KURYELERDEN KORNALI PROTESTO - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'DE MOTOSİKLETLİ KURYELERDEN KORNALI PROTESTO

12.01.2022 10:16
BAŞAKŞEHİR'DE MOTOSİKLETLİ KURYELERDEN KORNALI PROTESTO

BAŞAKŞEHİR'de güvenlik görevlisi ve motosikletli kurye arasında yaşanan tartışmayı yaklaşık 50 motosikletli kurye, site önünde protesto etti.

BAŞAKŞEHİR'de güvenlik görevlisi ve motosikletli kurye arasında yaşanan tartışmayı yaklaşık 50 motosikletli kurye, site önünde protesto etti. Yaptıkları basın açıklamasının ardından motosikletli kuryeler korna çalarak site yönetimine tepki gösterdi.

Başakşehir 4. Etap'ta bulunan bir sitenin girişinde önceki gün, siteye sipariş getiren kuryeler, bir süre bekledikten sonra kapının açılmaması üzerine kornalarına bastı. Korna seslerini duyan güvenlik görevlisi ile kuryeler arasında tartışma çıktı. Güvenlik görevlisi motosikletlere zarar vererek, kuryeye saldırdı. Yaşanan bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Site önünde dün akşam saatlerinde bir araya gelen yaklaşık 50 motosikletli kurye, yaşanan olayı protesto etti. Sadece bu sitede değil başka sitelerde de güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmadıklarını ve büyük zorluk yaşadıklarını dile getiren motosikletli kuryeler, korna çalarak site yönetimine ve yaşanan olaya tepki gösterdi.

"ARTIK BU OLAYIN SON BULMASINI İSTİYORUZ"

İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Murat Tomris, "Biz her gün bu sorunları yaşıyoruz. Bu sadece görünen kısmıydı. Yasa dışı kanunlara aykırı bir şey bu. Site yöneticileri bizleri içeri almak durumundalar. Hangi gerekçeyle içeri almayacaklarsa bunları bize ibraz etmek zorundalar. Artık biz bu olayın son bulmasını istiyoruz. Biz, elimizde 10 litrelik damacana ile kilometrelerce yürümek istemiyoruz. Biz, zaten bu işi stres altında yapan firmaların hız baskısı ile bu işi yapıyoruz. Günde onlarca kaza oluyor. Kazaların en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Sitelerde sipariş teslim edeceğiz diye yarım saat, kırk beş dakikamızın geçtiği vakitler oluyor. Biz bu gecikmelerle sipariş teslim etmeye çalışırken kaza yapıyoruz. Arkadaşlarımız ölüyor" şeklinde konuştu.

"TEK İSTEĞİMİZ BİZİ İÇERİ ALSINLAR"

Kurye Fatih Şentürk, "Sitelerden tek istediğimiz kapıya geldiğimizde görevliler bizi içeri alsın" derken, bir başka kurye ise "Bu tip durumlar çok yaşıyoruz. Bazen 1 kilometrelik mesafelerde yürümek zorunda kalıyoruz. Hiçbirimiz bunu hak etmiyoruz. Sıcak yataklarında sipariş verirken ayaklarına ürün götürüyoruz. Bunun teşekkürü bu şekilde olmamalı" diye konuştu. Kurye Mahmut Kaba ise, "Siparişlerin üzerinde acil notu yazılıyor. Yetiştirmek için hız yapıyoruz ama güvenlikte takılıyoruz" dedi.

SİTE YÖNETİMİ İDDİALARI YALANLADI

Olayın yaşandığı site yöneticisi Hikmet Sırma olayın sosyal medya ve basına yansıdığı gibi olmadığını öne sürdü. Karşılıklı bir saldırı ve sözlü münakaşanın yaşandığını dile getiren Sırma, daha sonra polis nezaretinde olayın çözüldüğünü söyledi. Sırma, "Kuryeler istediği zaman hangi bloğa gidecekleri söyleyerek siteye giriyor" diye konuştu.

BAŞAKŞEHİR'DE MOTOSİKLETLİ KURYELERDEN KORNALI PROTESTO
BAŞAKŞEHİR'DE MOTOSİKLETLİ KURYELERDEN KORNALI PROTESTO
BAŞAKŞEHİR'DE MOTOSİKLETLİ KURYELERDEN KORNALI PROTESTO
BAŞAKŞEHİR'DE MOTOSİKLETLİ KURYELERDEN KORNALI PROTESTO
BAŞAKŞEHİR'DE MOTOSİKLETLİ KURYELERDEN KORNALI PROTESTO
BAŞAKŞEHİR'DE MOTOSİKLETLİ KURYELERDEN KORNALI PROTESTO
BAŞAKŞEHİR'DE MOTOSİKLETLİ KURYELERDEN KORNALI PROTESTO
BAŞAKŞEHİR'DE MOTOSİKLETLİ KURYELERDEN KORNALI PROTESTO

YORUMLAR
500

Güvenlik Görevlisi, Başakşehir, Protesto, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAŞAKŞEHİR'DE MOTOSİKLETLİ KURYELERDEN KORNALI PROTESTO - Son Dakika


2 aylık bebeğini -18 derecedeki buzluğa kapattı! Cani babanın savunması daha feci 2 aylık bebeğini -18 derecedeki buzluğa kapattı! Cani babanın savunması daha feci         
10:35
Bu cesareti nereden alıyorlar? Kimseye aldırmadı: Otomobilinin önünü kestiği eski sevgilisine kurşun yağdırdı Bu cesareti nereden alıyorlar? Kimseye aldırmadı: Otomobilinin önünü kestiği eski sevgilisine kurşun yağdırdı         
10:33
Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi         
10:14
İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın         
10:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi?         
09:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin         
09:04
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46
Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz         
16:38
Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor         
16:19
Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor         
15:40
Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak? Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak?         
15:38
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun         
15:09
10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor 10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor         
14:59
Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri         
14:11
Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı         
13:26

Son Dakika Haberleri
10:34 2 aylık bebeğini -18 derecedeki buzluğa kapattı! Cani babanın savunması daha feci
10:33 Bu cesareti nereden alıyorlar? Kimseye aldırmadı: Otomobilinin önünü kestiği eski sevgilisine kurşun yağdırdı
10:32 Altın madalyaya layık görülmüştü! Kamboçya'nın mayın avcısı kahraman sıçanı hayatını kaybetti
10:27 Koronaya yakalanan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumu iyiye gidiyor
10:14 Fatih Terim sonrası Galatasaray'da büyük operasyon! Birçok isim Florya'ya veda ediyor
10:12 Bıçakla şaka mı olur? Şaka ile başlayan tartışma, kanlı bitti: Arkadaşını kalbinden bıçakladı
10:11 Çıplak eylem yapmasıyla tanınan ünlü aktivist Laura Amherst, kendisine gelen teklifi ifşa etti
10:09 Zaman yolcusu üç tarih verdi: 2022 yazı, 15 Mart ve 28 Haziran! Ne olacak?
10:01 İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın
10:00 İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 10:41:04. #1.12#
SON DAKİKA: BAŞAKŞEHİR'DE MOTOSİKLETLİ KURYELERDEN KORNALI PROTESTO - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement