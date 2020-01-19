Başakşehir'de musiki rüzgarı esti - Son Dakika

İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Tasavvuf Musikisi Korosu unutulmaz bir akşam yaşattı. İlk konserini geçen yıl veren ve musikiseverlerin gönlünde taht kuran koro, konserde 12 ilahi seslendirdi.



İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Tasavvuf Musikisi Korosu, Başakşehirlilere unutulmaz bir akşam daha yaşattı. Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Ay'ın yanı sıra davetliler ve çok sayıda sanatsever katıldı. İlk konserini geçen yıl veren ve musikiseverlerin gönlünde taht kuran koro, konserde 12 ilahi seslendirdi. İlahilere eşlik eden Başakşehirliler, 2009 Türkiye Güzel Ezan Okuma Yarışması birincisi Dursun Şahin ve 2017 Türkiye Güzel Ezan Okuma Yarışması birincisi Mustafa Alphayta'nın okuduğu Ezan-ı Muhammediye'yi dinlerken duygulu anlar yaşadı.



İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Türk Din Musikisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Öncel, ilk günden bugüne kadar kendilerine her anlamda destek veren Başakşehir Belediyesine teşekkür etti. Başakşehir'de musiki rüzgarları estiren konser, Koro Şefi Dr. Mehmet Öncel ile sanatçılara çiçek takdiminin ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - İSTANBUL