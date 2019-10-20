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Son Dakika Güncel BAŞAKŞEHİR'DE NEFES KESEN UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA

BAŞAKŞEHİR'DE NEFES KESEN UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA

1 saat önce

*Polis aracının şüpheli aracı takibi ve polislerin durdurdukları araçtaki şüpheliyi yakalamaları kamerada *676 kilogram sentetik uyuşturucu 'skunk'ın yakalandığı operasyon İSTANBUL,- İstanbul Mobil Park Timleri ve Asayiş Büro Ekipleri, Başakşehir'de uyuşturucu sevkiyatı yapan aracı takip...

BAŞAKŞEHİR'DE NEFES KESEN UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA, System.String[]

* Polis aracının şüpheli aracı takibi ve polislerin durdurdukları araçtaki şüpheliyi yakalamaları kamerada

*676 kilogram sentetik uyuşturucu 'skunk'ın yakalandığı operasyon

İSTANBUL,- İstanbul Mobil Park Timleri ve Asayiş Büro Ekipleri, Başakşehir'de uyuşturucu sevkiyatı yapan aracı takip ederek yakaladı. Şüpheli şoför Enver Ç.'nin aracından 58, evinden ise 618 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Timleri ve Asayiş Büro Ekipleri tarafından, Başakşehir'de güvenlik ve asayiş çalışmaları yapıldı. Emniyet ekipleri, bir adresten araç ile uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı yönünde bilgi edinince araç ve şüpheli Enver Ç.'yi izlemeye aldı. Dün saat 15.00 sıralarında şüpheli Enver Ç. aracıyla birlikte siteye giriş yaparken polisler tarafından durduruldu. Şüphelinin arabasında yapılan aramada 2 valiz içerisinde 25 paketten 58 kilogram skunk ele geçirildi.

Şüpheli Enver Ç.'nin evinde yapılan aramada da 20 valiz içerisinde 618 kilogram skunk maddesi ele geçirdi. Polisin soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Polis kamerası

-Takip anları

-Şüphelinin yakalanması

-Evde yapılan aramalar


Başakşehir, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 12:55 Kaynak: DHA
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