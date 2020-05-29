Başakşehir'de nişanı atan çiftin aileleri sopalı bıçaklı kavga etti - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'de iki aile arasında nişanın bozulması nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda damadın babası bıçakla yaralanırken, polis tarafları dağıtmak için havaya uyarı ateşi açtı. Olay sonrası 8 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Mahallede ise geniş güvenlik önlemleri gece boyunca sürdü.

Olay, Altınşehir Mahallesi Kızılırmak Sokağı'nda dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Nişanı bozulan bir çift nedeniyle iki aile arasında kavga çıktı. İddiaya göre, kız tarafı henüz bilinmeyen bir nedenle nişanı attı. Erkek tarafı da kızın ailesi ile konuşmaya gitti. Bu sırada iki aile arasında tartışma çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"DAMADIN BABASI BIÇAKLANDI"