BAŞAKŞEHİR'DE ÖĞRENCİLER ÇEVRE KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ - Son Dakika
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BAŞAKŞEHİR'DE ÖĞRENCİLER ÇEVRE KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

13.05.2022 16:09

Başakşehir Ahmet Kabaklı İlkokulu öğrencileri, geleneksel hale getirdikleri çevre yürüyüşünde geri dönüşüme ve çevre kirliliğine dikkat çekti.

Başakşehir Ahmet Kabaklı İlkokulu öğrencileri, geleneksel hale getirdikleri çevre yürüyüşünde geri dönüşüme ve çevre kirliliğine dikkat çekti. 'Kendi Doğanı Kendin Koru, Dönüştür Dünya Dönsün' sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüşe, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve çevre gönüllüleri de destek verdi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Ahmet Kabaklı İlkokulu öğrencilerinin geleneksel hale getirdikleri çevre yürüyüşüne katıldı. Başkan Kartoğlu, Başakşehir'de sıfır atık hareketinin geleceğe ışık olduğunu söyledi.

'SIFIR ATIK ÇALIŞMALARIMIZA DÖRT ELLE SARILIYORUZ'

Çevreye duyarlı bir geleceğin emin adımlarla geldiğini söyleyen Başkan Kartoğlu, 'Doğaya, dünyamıza sahip çıktığımızı bir kez daha göstermiş olduk. Çevrenin korunmasına yönelik pankartlarımız ve mesajlarımızla hem farkındalık hem de çevre bilinci oluşturduk. Her zaman güçlü bir sesle 'Dönüştür dünya dönsün' diyoruz. Genç nesillerimizle birlikte sıfır atık çalışmalarımıza dört elle sarılıyor, geleceğe ışık tutuyoruz? dedi.

'HER ATIK ÇÖP DEĞİLDİR'

Geri dönüşümün geleceğimiz açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Kartoğlu, 'Bizden sonraki nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak bu konuda duyarlı olmamız gerekiyor. Sıfır atık ve geri dönüşüm noktasında yeni tesisler kurduk, atık toplama noktaları oluşturduk, teknolojiyi doğanın hizmetine sunduk. Geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmalarına komşularımız da ciddi anlamda destek oldu. Her atık çöp değildir. Bu bilinci çocuklarımızda görmek beni çok mutlu ediyor. Hep birlikte çok daha güzel projelere imza atacağız' şeklinde konuştu.

BAŞAKŞEHİR'DE ÖĞRENCİLER ÇEVRE KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ
BAŞAKŞEHİR'DE ÖĞRENCİLER ÇEVRE KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ
BAŞAKŞEHİR'DE ÖĞRENCİLER ÇEVRE KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ
BAŞAKŞEHİR'DE ÖĞRENCİLER ÇEVRE KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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