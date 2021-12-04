Başakşehir'de Oğuzhan Koç rüzgarı esti - Son Dakika

Başakşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında pop müziğin sevilen ismi Oğuzhan Koç'u ağırladı. Başakşehirliler, Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahne alan Oğuzhan Koç'un şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Başakşehir Belediyesi, kültür sanat sezonu etkinliklerine doludizgin devam ediyor. Pop müziğin sevilen isimlerinden Oğuzhan Koç, Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde Başakşehirlilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

ŞARKILAR HEP BİR AĞIZDAN SÖYLENDİ

Katılımın yoğun olduğu konserde Oğuzhan Koç, dillerden düşmeyen 'Bulutlara Esir Olduk', 'Kendime Sardım' ve 'Küsme Aşka' gibi şarkılarını Başakşehirliler için söyledi. Başakşehirliler, sanatçının bütün şarkılarına hep bir ağızdan coşkuyla eşlik etti.

Covid-19 tedbirleri kapsamında sanatseverler salona maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilerek alındı. Konser boyunca sanatseverlerin maskelerini çıkarmamaları ve hijyen kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

(İHA)