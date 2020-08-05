Başakşehir'de Okan Buruk'tan flaş sözler: 'Yakışır şekilde oynamadık'

UEFA Avrupa Ligi'nde Kopenhag'a 3-0 mağlup olarak elenen Okan Buruk, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

Mağlubiyetten ötürü üzgünüm. Oyuncularım, zor bir sezonun ardından ellerinden geleni yapmaya çalıştılar, olmadı.Temsil ettiğimiz bir bayrak vardı, buna yakışır şekilde oynayamadık.

SORUMLUSU BENİM MAÇIN

Bireysel olarak değil, takım olarak istediğimiz oyunu oturtamadık. Direkt 1-2 oyuncu üzerinden değil... Sorumlusu benim bu maçın

KALİTEYİ GÖREMEDİK

Zor bir dönem. Sezon bitmiş, ağustosun ortası. Çok da genç bir takım değiliz. Hafta içinde gördüğümüz istek, arzu, kaliteyi bugün sahada göremedik. Şampiyonluk sonrası 3-4 günlük aralar verdik ama bazen istediğiniz gibi geri dönmüyorsunuz