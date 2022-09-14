BAŞAKŞEHİR'DE OKUL ÖNÜNDE DRİFT - Son Dakika
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BAŞAKŞEHİR'DE OKUL ÖNÜNDE DRİFT

14.09.2022 09:29
BAŞAKŞEHİR'DE OKUL ÖNÜNDE DRİFT

BAŞAKŞEHİR'de okul önünde drift yapan sürücü, hem öğrencilerin hem de çevredekilerin hayatını riske attı.

BAŞAKŞEHİR'de okul önünde drift yapan sürücü, hem öğrencilerin hem de çevredekilerin hayatını riske attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Başak Mahallesi'ndeki okul önünde meydana geldi. 34 JU 8458 plakalı araç sürücüsü, okul önündeki kavşakta drift yaptı. Hem trafikteki sürücülerin hem de çevredeki öğrencilerin hayatını riske atan sürücü daha sonra kavşaktan uzaklaştı. O anlar vatandandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAŞAKŞEHİR'DE OKUL ÖNÜNDE DRİFT - Son Dakika

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