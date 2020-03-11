Başakşehir'de okullarda sürpriz "sıfır atık" dersi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başakşehir'de okullarda sürpriz 'sıfır atık' dersi - Son Dakika

Başakşehir'de okullarda sürpriz "sıfır atık" dersi

6 saat önce

Başakşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Başakşehir Nene Hatun İlkokulu'nda öğrencilere geri dönüşüm konusunda bilgi verdi.

Başakşehir'de okullarda sürpriz

Başakşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Başakşehir Nene Hatun İlkokulu'nda öğrencilere geri dönüşüm konusunda bilgi verdi. Sürpriz eğitime, Başakşehir Belediyesi'nin maskotları Başakgiller de katıldı.


Başakşehir Belediyesi, sıfır atık projesi kapsamında farkındalık oluşturmak için okullarda eğitimler vermeye başladı. Başakşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir Nene Hatun İlkokulu'nda öğrenciler dersteyken sınıflara girerek sürpriz yaptı.


Sürpriz eğitimle sıfır atık bilinci


Ekipler, sınıflarda geri dönüşüm kutularının bulunduğunu hatırlatarak hangi atıkların bu kutuya atılabileceğini anlattı. Öğrencilerin sıfır atık konusunda anne ve babalarını bilinçlendirmelerinin sıfır atık seferberliğine katkı sağlayacağı ifade edildi. Evde kullanılan atık yağların biriktirilmesini, 5 litreye ulaştıktan sonra Başakşehir Belediyesi'ne telefondan ulaşarak kapıya gelecek ekiplere teslim edilmesi istendi.


Sıfır atık eğitimleri devam edecek


Sürpriz eğitimin sonunda sınıfa Başakşehir Belediyesi'nin maskotları Başakgiller girdi. Öğrenciler, Başakgiller ile bir süre eğlenceli vakit geçirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden Çevre Mühendisi Serap Akıncı, öğrencilerin dikkatinin üst düzeyde olduğu için sıfır atık bilgilendirmesini ders sırasında yaptıklarını söyledi. Sıfır atık konusunda okullarda yapılan bilgilendirmenin devam edeceğini ifade etti. - İSTANBUL

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:06 Kaynak: İHA
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