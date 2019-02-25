Başakşehir'de Okulun İstinat Duvarı Çöktü (1) (Havadan)
45 dakika önce
BAŞAKŞEHİR'de bir okulun istinat duvarı çöktü.
BAŞAKŞEHİR'de bir okulun istinat duvarı çöktü. Başakşehir
Başak Mahallesi'nde bulunan özel okul ile bir siteyi ayıran istinat duvarı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanın olmadığı öğrenilirken, özel okulun bahçesinde bulunan halı saha zarar gördü. İtfaiye
ve polis ekibinin olay yerindeki incelemesi sürüyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:06 Kaynak: DHA
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