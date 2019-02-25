Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Okulun İstinat Duvarı Çöktü (1) (Havadan)

Başakşehir'de Okulun İstinat Duvarı Çöktü (1) (Havadan)

45 dakika önce

BAŞAKŞEHİR'de bir okulun istinat duvarı çöktü.

Başakşehir'de Okulun İstinat Duvarı Çöktü (1) (Havadan), System.String[]


BAŞAKŞEHİR'de bir okulun istinat duvarı çöktü.

Başakşehir Başak Mahallesi'nde bulunan özel okul ile bir siteyi ayıran istinat duvarı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanın olmadığı öğrenilirken, özel okulun bahçesinde bulunan halı saha zarar gördü. İtfaiye ve polis ekibinin olay yerindeki incelemesi sürüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:06 Kaynak: DHA

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