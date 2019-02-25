Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Okulun İstinat Duvarı Çöktü (2)

Başakşehir'de Okulun İstinat Duvarı Çöktü (2)

2 saat önce

BAŞAKŞEHİR'de bir okulun istinat duvarı çöktü.

Başakşehir'de Okulun İstinat Duvarı Çöktü (2), System.String[]
BAŞAKŞEHİR'de bir okulun istinat duvarı çöktü.

Olay saat 12.00 sıralarında Başak Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'ndeki özel bir okulda meydana geldi.  Okul ile bir siteyi ayıran yaklaşık istinat duvarı okulun bahçesine çöktü. Çökmenin etkisiyle okulda çalışan görevliler ve yıkılan istinat duvarının yanında bulunan bina sakinleri panik yaşadı. Okulların kar tatili nedeniyle kapalı olması büyük bir faciayı önledi.  Site içerisinde bulunan bir halı saha da çökme nedeniyle zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca olay yerine belediye ekipleri de sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler şerit çekerek inceleme yaptı. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:39 Kaynak: DHA

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