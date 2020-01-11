Başakşehir'de ölümden kaçış kamerada - Son Dakika
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Başakşehir'de ölümden kaçış kamerada

6 saat önce

Alev alev yanan iş yerindeki yangında can pazarı yaşandı.

Alev alev yanan iş yerindeki yangında can pazarı yaşandı.

En üst katta mahsur kalan bir kişi, yangın merdivenlerinin dış demirlerine atladı. İş yeri çalışanı merdiven demirlerine tutunarak düşmeden aşağıya inmeyi başardı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şahin BOZKURT- BAŞAKŞEHİR'de alev alev yanan tekstil atölyesinde mahsur kalan bir kişi yangın merdivenlerin dış demirlerine tutunarak aşağıya indi.

Başakşehir Yaşar Doğu Bulvarı'nda bulunan ve yaklaşık 3 bin 500 metrekare alanda kurulu 5 katlı tekstil atölyesinde saat 10.40 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı. Çıkan yoğun dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye beklenirken 5. kattan yükselen dumanların arasında bir kişi belirdi. İş yeri çalışanı olduğu belirtilen genç, alevlerden kurtulmak için yük asansörü için açılan bölümden dışarıya çıktı. 5. kattan yangın merdivenlerinin dış demirlerine geçen genç, düşmeden aşağıya inmeyi başardı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Başakşehir'de ölümden kaçış kamerada

Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:17 Kaynak: DHA
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