Son dakika haber: Başakşehir'de oto lastik dükkanında yangın çıktı - Son Dakika

Başakşehir'de oto lastik dükkanında yangın çıktı

İşyeri sahibi tutuşan motoru söndürmeye çalışırken dumandan etkilendi

İSTANBUL - Başakşehir'de bir oto lastik dükkanında tutuşan motoru söndürmeye çalışan işyeri sahibi dumandan etkilenirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, bugün saat 13.20 sıralarında Başakşehir Dolapdere Sanayi sitesi içerisinde bulunan bir oto lastik dükkanında çıktı. Dükkan içerisinde bulunan bir makinenin motor kısmı tutuşmaya başladı. Tutuşan motoru söndürmeye çalışan işyeri sahibi çıkan dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen işyeri sahibine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri müdahale ederken, işyerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.