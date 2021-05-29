Başakşehir'de oto sanayi sitesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Başakşehir'de, İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın söndürülürken yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi üçüncü kısım ikinci bloktaki araç yağı üretimi yapan iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görerek olay yerine gelen vatandaşlar, yaralanan iş yeri çalışanını binadan çıkardı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Kollarında yanıklar olduğu belirlenen yaralı, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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