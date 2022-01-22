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Başakşehir'de otobüste "kayıp telefon" karmaşası - Son Dakika

Başakşehir'de otobüste "kayıp telefon" karmaşası

22.01.2022 12:30
Başakşehir'de otobüste "kayıp telefon" karmaşası

İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsü içerisinde bulunan yolculardan birinin cep telefonu kayboldu.

İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsü içerisinde bulunan yolculardan birinin cep telefonu kayboldu. Haber verilmesinin ardından şoför otobüsün kapıları kilitleyerek polis çağırdı. Tıklım tıklım dolu olan otobüsteki yolcular tek tek aranırken, kayıp telefon bulunamadı.

Başakşehir Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde Yenikapı - Bahçeşehir seferini yapan 146T hattındaki bir otobüs, durağa yanaşarak durdu. Yolculardan biri şoföre telefonunun kaybolduğunu söyledi. Şoför otobüsü durdurarak kapıları da kilitledi ve polis ekiplerine haber verdi. Otobüste bulunan çok sayıda yolcu, bu duruma itiraz etse de şoför kapıları açmadı. Tıklım tıklım dolu olan otobüste vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Olayın gerçekleştiği yere gelen polis ekipleri kayıp telefonun marka ve modelini öğrendi. Daha sonra yolcular tek tek üst aramasından geçirilerek otobüsten indirildi. Üst araması yapıldıktan sonra otobüsten indirilen yolcular bir başka otobüse nakledildi. Tüm aramalara rağmen kayıp telefon bulunamadı. - İSTANBUL

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Başakşehir, Yenikapı, Polis, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir'de otobüste 'kayıp telefon' karmaşası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir'de otobüste "kayıp telefon" karmaşası - Son Dakika
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