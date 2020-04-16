BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: 2'Sİ AĞIR, 3 YARALI - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: 2'Sİ AĞIR, 3 YARALI - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: 2'Sİ AĞIR, 3 YARALI

6 saat önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ / İstanbul DHABaşakşehir'de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: 2'Sİ AĞIR, 3 YARALI, System.String[]

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ/ İstanbul DHA

Başakşehir'de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan iki kişi itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren çalışmalarının ardından kurtarıldı.

Kaza saat 05: 00 sıralarında, Mahmutbey Gişeleri'nin hemen gerisinde bulunan bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre Başakşehir'den Esenyurt istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün isminin Gökhan olduğu öğrenilen 34 AJM 943 plakalı aracın sürücüsü, Mahmutbey Gişeleri'ne girmeden Kayaşehir, Başakşehir yol ayrımında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan otomobil adeta hurdaya döndü. Otomobilin sürücüsü Gökhan, Levent G. ve Ercan K. yaralandı.

ADETA CAN PAZARI YAŞANDI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan otomobilin sürücüsü ile Levent G.'nin kurtarılması için adeta zamanla yarışıldı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren çalışmalarının ardından kurtarıldı. Kazada hafif yaralanan Ercan K. Cep telefonu ile yakınlarına haber verdı.

YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevrede bulunan hastanelere kaldırılan, soyadı öğrenilemeyen Gökhan ve aracın arka koltuğunda oturan Levent G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü

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-Olay yeri

-Yaralılara müdahale eden sağlık ekipleri

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Yerde yatan yaralı

-Yaralının cep telefonu ile yakınlarına haber vermesi

-Yaralıların sedye ile ambulansa alınması

-Sürücünün sıkıştığı yerden çıkarılması

-Genel ve detay görüntüler


İstanbul, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 06:37 Kaynak: DHA

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