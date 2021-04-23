Başakşehir'de otomobil parçası satan dükkanda 2'nci defa hırsızlık - Son Dakika

Başakşehir 'de bulunan otomobil parçası satıcısına ikinci kez giren hırsızlar 60 bin lira değerinde yağ, akü ve yedek parça çaldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde bulunan otomobil parçası satan dükkanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin önüne gelen hırsızlar, önce güvenlik kamerasını etkisiz hale getirdi, daha sonra da kapıyı kırıp içeri girdi. İş yerinden toplam 60 bin lira değerinde akü, yağ ve otomobil yedek parçası çalan hırsızlar daha sonra kayıplara karıştı. Dükkanına geldiğinde malzemelerinin çalındığını fark eden Aydın Kaytan, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları parmak izi ve güvenlik kamerası incelemelerinin ardından hırsızların peşine düştü. Ayrıca aynı dükkanda daha önce de hırsızların girdiği öğrenildi.

"DALGA GEÇER GİBİ KAMERAYA EL SALLADILAR"

Hırsızların kameraya el salladığını söyleyen iş yeri sahibi Aydın Kaytan, "Gece saatlerinde bir araçla geliyorlar. 3-4 kişilerdi. Kapıyı kırmaları 2-3 dakikalarını aldı. İçeri girip, tüm mallarımızı aldılar. 10 dakika içinde bütün her şeyi aldılar. Altınşehir'de çok hırsızlık olayı var. Arabada bayan da vardı. Bir de dalga geçer gibi kameraya el salladılar." dedi.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDAYaşanan hırsızlık anları ise dükkanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere hırsızların dükkana girişi ve malzemeleri çalma anları yansıdı.



- İstanbul