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Başakşehir'de otomobil su kanalına düştü

6 saat önce

Başakşehir Kayaşehir yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 15 metre yükseklikten su kanalına düştü.

Başakşehir Kayaşehir yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 15 metre yükseklikten su kanalına düştü.

Kaza, 15.00 sıralarında Kayaşehir yolunda Kayaşehir istikametinde meydana geldi. Burak Akan'ın kullandığı 34 HLU 69 plakalı otomobil seyir halinde ilerlediği sırada lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 15 metre yükseklikten yol kenarında bulunan su kanalına uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Burak Akan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilin içinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Burak Akan'ın yakını Gökhan Utkan, Bize telefon geldi. Anlattılar. 'Lastik patladı, kaza oldu' dediler. Gelince kazayı gördük. Lastik patladı, kontrolünü kaybetti virajdan aşağı araba düştü. Şuan durumu iyi herhangi bir sıkıntısı yok dedi.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Başakşehir'de otomobil su kanalına düştü

Başakşehir, Kayaşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:09 Kaynak: DHA
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