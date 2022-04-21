Başakşehir'de otomobil TIR'ın altına girdi; 1 ölü - Son Dakika
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Başakşehir'de otomobil TIR'ın altına girdi; 1 ölü

21.04.2022 13:04
Başakşehir'de otomobil TIR'ın altına girdi; 1 ölü

BAŞAKŞEHİR'de TIR'a arkadan çarpan otomobilde yolcu koltuğunda bulunan Öykü Koçali hayatını kaybetti.

BAŞAKŞEHİR'de TIR'a arkadan çarpan otomobilde yolcu koltuğunda bulunan Öykü Koçali hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Başakşehir, Kuzey Marmara Çevre Otoyolu Mahmutbey yönünde saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada, Ozan T.'nin kullandığı 33 AAJ 949 dorse plakalı TIR'a, arkasından gelen 34 BG 605 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin ön kısmı TIR'ın altında sürüklendi. Sürücü ve yan koltuktaki kadın yolcu araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araç içinden çıkartılan Öykü Koçali'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Koçali'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Durumu ağır olan araç sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.


Başakşehir'de otomobil TIR'ın altına girdi; 1 ölü
Başakşehir'de otomobil TIR'ın altına girdi; 1 ölü
Başakşehir'de otomobil TIR'ın altına girdi; 1 ölü
Başakşehir'de otomobil TIR'ın altına girdi; 1 ölü
Başakşehir'de otomobil TIR'ın altına girdi; 1 ölü
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başakşehir'de otomobil TIR'ın altına girdi; 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir'de otomobil TIR'ın altına girdi; 1 ölü - Son Dakika
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