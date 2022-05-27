BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİLDEN 75 BİN DOLAR BÖYLE ÇALINDI - Son Dakika
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BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİLDEN 75 BİN DOLAR BÖYLE ÇALINDI

27.05.2022 11:33

BAŞAKŞEHİR'de, dairesini sattıktan sonra cipine binen kişinin arka koltuğa bıraktığı içinde 75 bin dolar olan çanta 4 kişi tarafından çalındı.

BAŞAKŞEHİR'de, dairesini sattıktan sonra cipine binen kişinin arka koltuğa bıraktığı içinde 75 bin dolar olan çanta 4 kişi tarafından çalındı. Şüphelilerin para dolu çantayı çalarak kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 18 Mayıs saat 16.40 sıralarında Başak Mahallesi'ndeki Tapu Müdürlüğü önünde meydana geldi. İddiaya göre İlker Kılıç, 75 bin dolar değerinde daire satışı yaptıktan sonra Tapu Müdürlüğü'nden çıkıp, cipine bindi. Para dolu çantayı arka koltuğa bırakan Kılıç, cipini çalıştırdığı sırada arka kapıyı açan bir kişi çantayı çalıp, yaklaşan otomobile bindi. İçinde 4 şüphelinin olduğu plakasız otomobil hızla uzaklaştı. Şüphelilerin kaçtığı araca tutarak bir süre peşinden koşan Kılıç daha sonra polise haber verdi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

"HIRSIZ KAPIMI AÇARAK PARAMI ALDI"

İlker Kılıç, "Başakşehir Tapu'da satış akdimizi gerçekleştirdik. Paramızı aldık. Yolun karşısındaki aracıma bindim. Koltuğun altına paramı koyduktan sonra aracı çalıştırdım. Arkamda duran mavi renkli plakasız araçtan inen hırsız kapımı açarak paramı aldı. O sırada aşağıya indim, kovalamaca oldu, paramızı çaldırdık. Emniyet güçlerine inanıyoruz. Gerekeni yapmalarını istiyoruz. 4 kişilerdi, bir kişi parayı alarak kaçtı. Ben kaçan hırsızların arabasının camını tuttum. Cam patladı, hatta elimize yüzümüze cam parçaları geldi" dedi.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan hırsızlık anı çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, İlker Kılıç'ın cipine bindiği, hemen arkasındaki bir otomobilden inen şüphelinin arka kapıyı açarak çantayı çaldığı, şüphelilerin kaçtığı ve İlker Kılıç'ın otomobilin arkasından koştuğu anlar yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİLDEN 75 BİN DOLAR BÖYLE ÇALINDI
BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİLDEN 75 BİN DOLAR BÖYLE ÇALINDI
BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİLDEN 75 BİN DOLAR BÖYLE ÇALINDI
BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİLDEN 75 BİN DOLAR BÖYLE ÇALINDI
BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİLDEN 75 BİN DOLAR BÖYLE ÇALINDI
BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİLDEN 75 BİN DOLAR BÖYLE ÇALINDI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİLDEN 75 BİN DOLAR BÖYLE ÇALINDI - Son Dakika
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