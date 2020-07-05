Başakşehir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'de yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Ömer Çalık, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede Çalık hayatını kaybederken polis otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaza, Başakşehir'de gece saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, A.A. isimli sürücü 34 SRK 30 plakalı otomobili ile Kanuni Sultan Süleyman Caddesi üzerinde giderken yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Ömer Çalık'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adam yere düşerek ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü de otomobili durdurup durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ömer Çalık, hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, otomobil sürücüsü A.A.'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Kazaya karışan otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.