Başakşehir'de otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Başakşehir'de otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Başakşehir'de yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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