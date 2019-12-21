Başakşehir'de otomobilin içinde sıkışan çakmak gazı patladı - Son Dakika

Başakşehir'de annesinin otomobilinde arkadaşlarıyla çakmak gazı soluyan çocuk, sıkışan gazın patlaması sonucu yaralandı.

Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkında, annesine ait otomobilin içinde üç arkadaşıyla oturan F.Y. (15) bir süre çakmak gazı soludu.

Camları kapalı olan aracın içinde sıkışan gaz, gürültüyle patladı.

Patlama nedeniyle F.Y'nin ellerinde ve yüzünde hafif yanıklar meydana gelirken, otomobilde hasar oluştu.

Yaralanan F.Y. götürüldüğü özel hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.