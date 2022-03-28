Başakşehir'de özel yetenekli öğrenciler için oluşturulan "DUKEM" projesi açılışı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Başakşehir'de özel yetenekli öğrenciler için oluşturulan "DUKEM" projesi açılışı yapıldı

28.03.2022 16:21

Başakşehir'de özel yetenekli öğrenciler için oluşturulan "DUKEM" projesi açılışı yapıldı Başakşehir Sezai Karakoç Bilim ve Sanat Merkezi'nde özel yetenekli öğrencilerin geliştirilmesi için düzenlenen ve geliştirilen TUBİTAK 4005 projesi olan "DUKEM" Dijital Uygulamalı Koşut Eğitim Modeli...

Başakşehir'de özel yetenekli öğrenciler için oluşturulan "DUKEM" projesi açılışı yapıldı

İSTANBUL - Başakşehir Sezai Karakoç Bilim ve Sanat Merkezi'nde özel yetenekli öğrencilerin geliştirilmesi için düzenlenen ve geliştirilen TUBİTAK 4005 projesi olan "DUKEM" Dijital Uygulamalı Koşut Eğitim Modeli açılışı düzenlendi.

Başakşehir Sezai Karakoç Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen açılış ile tanıtılan "DUKEM" Dijital Uygulamalı Koşut Eğitim Modeli özel yetenekli çocuklarla çalışan öğretmenlerin, uygulamalı Koşut Eğitim Modeli'ni (Parallel Curriculum Model) çevrimiçi ve yüz yüze eğitim ortamlarında nasıl kullanacaklarını keşfetmelerini sağlamayı ve farklılaştırma konusunda bilgi becerilerini etkileşimli olarak arttırmayı planlıyor. Yapılan açılış programında projeye destek veren eğitimcilere plaketler verildi, konuşmalar düzenlendi ve Başakşehir İstanbul Teknik Üniversitesi İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesi Türk Sanat Müziği Korosu dinletisi yapıldı.

Açılış programında konuşan proje yürütücüsü Dr. Ayşegül İşlekeller Bozca "Bugün burada bir TUBİTAK 4005 projesi gerçekleştiriyoruz eğitmen eğitimi projesi açılışı gerçekleştiriyoruz. Öğretmen arkadaşlarımız 5 gün boyunca bu modelin eğitimlerini alacaklar ve gittiklerinde kendi illerinde eğitimler verecek bu sayede projemiz yaygınlaşacak. Bugün burada projemizin açılışını gerçekleştirdik katılan herkese teşekkür ediyorum. Böyle bir proje düşünmemizin sebebi özellikle pandemi döneminde özel yetenekli çocuklar biraz daha geri planda kaldılar aslında onların ihtiyaçları çok büyüktü. Öğretmen arkadaşları daha da geliştirmek adına bu programı tasarladık" dedi.

Başakşehir'de özel yetenekli öğrenciler için oluşturulan DUKEM projesi açılışı yapıldı
Başakşehir'de özel yetenekli öğrenciler için oluşturulan DUKEM projesi açılışı yapıldı
Başakşehir'de özel yetenekli öğrenciler için oluşturulan DUKEM projesi açılışı yapıldı

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Başakşehir'de bozulan aracı kontrol ederken tırın çarptığı tamirci öldü Son dakika haberi | Başakşehir'de bozulan aracı kontrol ederken tırın çarptığı tamirci öldü Yolda bozulan aracı kontrol eden tamirci tırın altında kaldı Yolda bozulan aracı kontrol eden tamirci tırın altında kaldı

Amelia Hamlin, Başakşehir, Öğretmen, TUBİTAK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başakşehir'de özel yetenekli öğrenciler için oluşturulan 'DUKEM' projesi açılışı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:53 Adam, alacak verecek meselesi yüzünden karısının gözü önünde öldürüldü
16:48 Avrupalılar, Ukraynalılara gösterdikleri hassasiyeti Suriyelilere gösteremediler!
16:40 Orta Doğu'dan gelen savaşçılar Ukrayna'ya ulaştı! Kamyonetlerin üzerinde yazılan "Z" harfi dikkat çekti
16:29 Zelenski'den yarın sabah Türkiye'de başlayacak müzakere öncesi anayasa değişikliği mesajı!
16:28 Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal Rusya ordusu ile yaşanan çatışmada hayatını kaybetti
16:00 DEVA Partisi'nde istifa depremi! İzmir İl Örgütü'nden ayrılan 38 kişi AK Parti'ye üye oldu
15:46 Bayram öncesinde emeklilerin gözü ikramiye zammında! İşte konuşulan rakamlar
15:40 6 parti lideri, yol haritasını belirledi! Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanmak istiyorlar
15:33 Annesini öldürüp başında sela okumuştu, ifadesi kan dondurdu: O benim annem değil, o Deccal
15:27 Acı haberi canlı yayında aldı! Hakan Ural'ın dayısı Cahit Çubukçu yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 17:10:07. #1.12#
SON DAKİKA: Başakşehir'de özel yetenekli öğrenciler için oluşturulan "DUKEM" projesi açılışı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement