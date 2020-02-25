Başakşehir'de paintball turnuvası binlerce öğrenciyle yapıldı - Son Dakika
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Başakşehir'de paintball turnuvası binlerce öğrenciyle yapıldı

6 saat önce

Başakşehir'de binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen paintball turnuvası renkli görüntülere sahne oldu.

Başakşehir'de paintball turnuvası binlerce öğrenciyle yapıldı, System.String[]

Başakşehir'de binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen paintball turnuvası renkli görüntülere sahne oldu. Başakşehir Gençlik Oyunları kapsamında düzenlenen turnuvanın şampiyonları, kupalarını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun elinden aldı.

Başakşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Gençlik Oyunları kapsamındaki Paintball Turnuvası, 44 okuldan 5 bin 519 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Turnuva için Başakşehir Spor Parkı'ndaki halı saha paintball sahasına dönüştürüldü. Etrafı izleyenler için ağlarla kaplanan sahaya, oyuncuların siper olarak kullanması için konteyner ve variller yerleştirildi.

Sahaya ilk olarak kızlar üçüncülük maçı için Başakşehir Anadolu Lisesi'nden "İsimsizler" takımıyla, Prof. Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi'nden "Yıldızlar" takımı çıktı. Mücadeleden "İsimsizler" takımı galip gelerek üçüncü oldu. Erkekler üçüncülük maçında ise "Korpi Özel Harekat" ile TOKİ Kayaşehir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nden "Karakartallar" takımı karşılaştı. Kazanan takım "Karakartallar" oldu. Final karşılaşmalarında Başakşehir Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi'nden "Yüzük Kardeşliği" takımı, rakibi Yavuz Sultan Selim Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden "Friendship" takımını yenerek kızlarda şampiyon oldu. Erkekler finalindeyse Başakşehir Anadolu Lisesi'nin "Dosya" isimli takımı, Özel Bahçeşehir Final Akademi Okulları'nın "Faytoncular" takımını mağlup ederek şampiyonluğa uzandı.

Turnuvanın sonunda dereceye giren takımlarla şampiyon takımlar, kupalarını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun elinden aldı. Takımlar tören tamamlanınca bir araya gelerek Başkan Kartoğlu ile birlikte fotoğraf çektirdi. Başkan Kartoğlu'da son olarak gösteri atışı yaptı.


Yasin Kartoğlu, Anadolu Lisesi, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:51 Kaynak: DHA
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