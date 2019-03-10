Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Park Halindeki İki Araç Yandı

Başakşehir'de Park Halindeki İki Araç Yandı

1 saat önce

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHABaşakşehir'de gece saatlerinde park halindeki bir lüks araç ile bir minübüs kimliği belirsiz kişi yada kişilerce ateşe verildi.

Başakşehir'de Park Halindeki İki Araç Yandı, System.String[]
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA

Başakşehir'de gece saatlerinde park halindeki bir lüks araç ile bir minübüs kimliği belirsiz kişi yada kişilerce ateşe verildi. Araçlarda çıkan yangın sonrası hasar meydana geldi.

 

Olay Başakşehir, Güvercintepe Mahallesi'nde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39. Sokak üzerinde park halinde bulunan 34 PJR 56 plakalı lüks araç ile 34 ND 6002 plakalı minibüs iddiaya göre kimliği belirsiz kişi yada kişilerce ateşe verildi. Çevredeki vatandaşlar araçların yandığını görünce durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araçlara müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası her iki aracında ön kısımlarında hasar oluştu. Polis ekipleri de zırhlı polis araçlarıyla olay yerine gelerek önlem aldı. Yanan araçlar üzerinde de olay yeri çalışması yapan polis ekipleri çevredeki vatandaşlardan da olay hakkında bilgi aldı. Polis ekipleri olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli yada şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi. 

 

Görüntü Dökümü:

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Olayın meydana geldiği yer

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Polis ekiplerinin önlemi ve çalışması

Araçların yanan kısımlarının görüntüsü

Araçların sahibi ile röp

Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 07:33 Kaynak: DHA

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