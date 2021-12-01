Son dakika haber: Başakşehir'de park halindeki özel halk otobüsünde yangın çıktı - Son Dakika

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri patlama riski nedeniyle yolu çift yönlü olarak araç geçişine kapattı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ziya Gökalp Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde park halinde bulunan 34 JP 9880 plakalı otobüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Başakşehir 'de park halinde bulunan doğalgazlı özel halk otobüsünün yakıt deposunda çıkan yangın söndürüldü.

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