Başakşehir'de park halindeki servis minibüsü alev topuna döndü - Son Dakika
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Başakşehir'de park halindeki servis minibüsü alev topuna döndü

25.04.2022 19:20
Başakşehir'de park halindeki servis minibüsü alev topuna döndü

Başakşehir'de Bağcılar Oto Sanayi Sitesi önünde park halindeki servis minibüsü alev aldı.

Başakşehir'de Bağcılar Oto Sanayi Sitesi önünde park halindeki servis minibüsü alev aldı. Alev topuna dönen minibüs, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Başakşehir'de bulunan Bağcılar Oto Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Park halinde olan servis minibüsü aniden alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen minibüs, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Başakşehir, Bağcılar, Minibüs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir'de park halindeki servis minibüsü alev topuna döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir'de park halindeki servis minibüsü alev topuna döndü - Son Dakika
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