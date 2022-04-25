Başakşehir'de park halindeki servis minibüsü alev topuna döndü - Son Dakika

Başakşehir'de Bağcılar Oto Sanayi Sitesi önünde park halindeki servis minibüsü alev aldı. Alev topuna dönen minibüs, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Yangın, saat 18.00 sıralarında Başakşehir'de bulunan Bağcılar Oto Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Park halinde olan servis minibüsü aniden alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen minibüs, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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