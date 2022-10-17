BAŞAKŞEHİR'DE PARK HALİNDEYKEN FRENİ BOŞALAN İETT OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DÜŞTÜ - Son Dakika
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BAŞAKŞEHİR'DE PARK HALİNDEYKEN FRENİ BOŞALAN İETT OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DÜŞTÜ

17.10.2022 19:38

BAŞAKŞEHİR'de park halindeyken el freni boşaldığı iddia edilen İETT otobüsü, şarampole düştü.

BAŞAKŞEHİR'de park halindeyken el freni boşaldığı iddia edilen İETT otobüsü, şarampole düştü. Otobüs vinçlerle kaldırıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Başakşehir Şahintepe Mahallesi 2252. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, park halindeyken el freni boşalan 34 TP 6382 plakalı İETT otobüsü, harekete geçti. İçinde kimsenin olmadığı otobüs, aydınlatma direkleri ve trafik işaretlerine çarptıktan sonra şarampole düştü. İki vinç yardımıyla güçlükle kaldırılan otobüs, İETT garajına çekildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Şahintepe Mahallesi, Başakşehir, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAŞAKŞEHİR'DE PARK HALİNDEYKEN FRENİ BOŞALAN İETT OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DÜŞTÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAŞAKŞEHİR'DE PARK HALİNDEYKEN FRENİ BOŞALAN İETT OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DÜŞTÜ - Son Dakika
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